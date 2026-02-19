L'edizione odierna de La Stampa analizza la brutta sconfitta dell'Inter contro il Bodo Glimt nell'andata dei playoff di Champions League. Scrive il quotidiano:
"La due giorni di Champions, in salsa italiana, si conclude come peggio non avrebbe potuto. Ai risultati negativi di Juventus e Atalanta, si accoda pure l’Inter che a Bodo cade fragorosamente".
"E non possono essere una giustificazione sufficiente né il campo sintetico e tantomeno le temperature rigide: dal circolo polare artico la squadra di Chivu esce con le ossa rotta e con un 3-1 che obbligherà a una super gara di ritorno. Martedì a San Siro servirà una versione diametralmente opposta a quella svagata e sprecona vista in Norvegia".
