"La due giorni di Champions, in salsa italiana, si conclude come peggio non avrebbe potuto. Ai risultati negativi di Juventus e Atalanta, si accoda pure l’Inter che a Bodo cade fragorosamente".

"E non possono essere una giustificazione sufficiente né il campo sintetico e tantomeno le temperature rigide: dal circolo polare artico la squadra di Chivu esce con le ossa rotta e con un 3-1 che obbligherà a una super gara di ritorno. Martedì a San Siro servirà una versione diametralmente opposta a quella svagata e sprecona vista in Norvegia".