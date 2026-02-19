FC Inter 1908
La Stampa – L’Inter esce con le ossa rotte: il campo non può essere un alibi

L'edizione odierna de La Stampa analizza la brutta sconfitta dell'Inter contro il Bodo Glimt nell'andata dei playoff di Champions League
Marco Macca
L'edizione odierna de La Stampa analizza la brutta sconfitta dell'Inter contro il Bodo Glimt nell'andata dei playoff di Champions League. Scrive il quotidiano:

"La due giorni di Champions, in salsa italiana, si conclude come peggio non avrebbe potuto. Ai risultati negativi di Juventus e Atalanta, si accoda pure l’Inter che a Bodo cade fragorosamente".

"E non possono essere una giustificazione sufficiente né il campo sintetico e tantomeno le temperature rigide: dal circolo polare artico la squadra di Chivu esce con le ossa rotta e con un 3-1 che obbligherà a una super gara di ritorno. Martedì a San Siro servirà una versione diametralmente opposta a quella svagata e sprecona vista in Norvegia".

(Fonte: La Stampa)

