La posizione dell'Inter

"Acquistare Esposito è pressoché impossibile (l'Inter è già stata categorica) e in ogni caso si dovrebbe parlare di cifre fin... astronomiche per le canoniche scelte cairote (una ventina di milioni almeno). Di qui la richiesta del prestito con diritto avanzata da Vagnati. L'Inter non ha affatto chiuso alla possibilità di prestare Esposito al Torino, nell'ottica di una sua ulteriore maturazione, ma per ora si è detta non intenzionata a concedere il diritto di riscatto: si tratterebbe di un prestito puro. Il nodo del contendere sarà questo, nelle prossime trattative. Anche lo stesso Spezia (in caso di promozione in A) resterebbe una possibile destinazione in prestito (una... conferma dell'attualità). Più difficile, invece, che il ragazzo resti all'Inter come ultima pedina del parco attaccanti, post ritiro estivo con Inzaghi: rischierebbe di giocare poco o nulla tra agosto e gennaio".