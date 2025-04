Durante il suo infortunio, Josep Martinez ha dimostrato il suo valore e affidabilità come secondo. Ma cosa accadrà l'anno prossimo? "Ormai non sembrano esserci più dubbi che si andrà avanti con il tandem Sommer-Martinez. Con quale gerarchia, però? Del resto, non può essere trascurato il fatto che lo svizzero va per i 37 anni, che compirà il prossimo 17 dicembre. Insomma, tutto lascia credere che il passaggio di consegne sia vicino. La prossima annata, quindi, potrebbe essere vissuta con una maggiore alternanza. Tanto più che Martinez non potrà accontentarsi della Coppa Italia come nella stagione in corso. Uno giocherà in campionato e l’altro in Champions? Potrebbe essere una soluzione. Che, peraltro, almeno inizialmente, era stata sperimentata con Handanovic e Onana. Quest’ultimo aveva trovato subito spazio in Europa, con lo sloveno titolare in Serie A. Nel giro di pochi mesi, però, il camerunense si era preso tutto. Allo stato attuale si tratta solo di previsioni. Ora conta il presente. E quindi riuscire a fare un altro balzo in Champions. Contando anche sul fattore Sommer...", chiosa il quotidiano.