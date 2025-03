""Pupi", come tutti lo chiamano in Argentina, nell'autunno 2017 è già stato attore protagonista del "golpe" sull'Atletico Madrid per Lautaro Martinez: i Colchoneros erano già pronti per far fare le visite mediche a quel promettente ragazzotto che giocava nel Racing Club de Avellaneda quando, grazie al rapporto di amicizia fraterna che legava Zanetti con Diego Milito - ai tempi dt del club - l'Inter riuscì a piazzare un clamoroso sorpasso in extremis. Fondamentale nella scelta di Lautaro (poi, nel febbraio 2018 volò in Argentina il ds Piero Ausilio per chiudere l'affare), l'ascendente di Milito nonché '’idea di ritrovare a Milano un garante come Zanetti da cui - anni dopo - avrebbe raccolto in eredità pure la fascia di capitano. Lo schema potrebbe ripetersi ora con Nico Paz".