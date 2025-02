Si fosse giocato oggi, il francese sarebbe andato al massimo in panchina. Ma per sua fortuna e per quella dell’Inter tutta, tra l’allenamento di oggi e la partita passeranno altre 30 ore. L’attaccante sta facendo di tutto per esserci: sedute di fisioterapia prima e dopo il lavoro in campo, ieri ancora parziale e ancora con movimenti non sciolti, perché la caviglia dava sempre dolore. Comunque, un passo in avanti rispetto al giovedì è stato fatto. E questo fa sperare che oggi il giocatore riesca ad allenarsi con i compagni, per prendersi il via libera. Non lo facesse, a quel punto sarebbe più probabile vederlo partire dalla panchina, con Taremi al fianco di Lautaro. Ma una dose di fiducia va registrata, in ogni caso. Come pure la spinta del giocatore, non troppo distante da quella di Calhanoglu prima dell’ultimo derby, quanto il regista convinse letteralmente Inzaghi a schierarlo dall’inizio.