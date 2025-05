"È iniziata ieri la distribuzione dei codici per l’acquisto dei biglietti per assistere alla finale di Champions ai tifosi nerazzurri che erano riusciti ad iscriversi sulla piattaforma ad hoc del club. In questi giorni più di 80mila avevano fatto richiesta, un numero ampiamente superiore alla disponibilità di 18 mila tagliandi. Non potendo accontentare tutti, l’Inter ha utilizzato un criterio di assegnazione che ha premiato i sostenitori più fedeli. Sono stati tenuti in considerazione gli anni consecutivi di sottoscrizione abbonamento o di iscrizione a un Inter Club. I primi codici inviati al blocco di tifosi più “antichi” potranno essere utilizzati per l’acquisto vero e proprio dalle 10 alle 23:59 di oggi, venerdì 16 maggio: oltre questa data, non ci saranno per loro più possibilità di comprare il tagliando per Monaco. Nella giornata di lunedì 19 maggio verranno, poi, inviati i codici al successivo gruppo di tifosi. Il club nerazzurro ha un consiglio per chi non avrà ricevuto il codice entro lunedì: monitorare quotidianamente il proprio indirizzo mail inserito in fase di richiesta. Potrebbe servire per verificare, comunque, la ricezione di codici che saranno poi inviati in caso di disponibilità residue", scrive La Gazzetta dello Sport.