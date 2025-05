Il Club ha utilizzato un criterio di assegnazione che punta a premiare i tifosi più fedeli, che tiene in considerazione anni consecutivi di sottoscrizione abbonamento o iscrizione all'Inter Club. Ad esempio, un abbonato da 10 stagioni è stato privilegiato rispetto ad un abbonato da 2 stagioni.

I primi codici saranno inviati al cluster di tifosi più fedeli, che potranno utilizzarli per l’acquisto dalle 10 alle 23:59 di venerdì 16 maggio: oltre tale data non sarà più possibile procedere all'acquisto.

Nella giornata di lunedì 19 maggio verranno inviati i codici al successivo gruppo di tifosi.

Il consiglio per tutti coloro che non avranno ricevuto il codice entro lunedì è quello di monitorare quotidianamente il proprio indirizzo e-mail inserito in fase di richiesta: questo per verificare la ricezione di codici che verranno inviati in caso di disponibilità residue.

IMPORTANTE —

Il codice ricevuto via e-mail sarà valido per l’acquisto di un singolo biglietto, strettamente personale e non cedibile.

Sarà necessario utilizzare lo stesso indirizzo e-mail inserito in fase di richiesta codice per l’acquisto del biglietto e il successivo login alla UEFA Tickets mobile app.

Gli acquisti su cui non ci sarà corrispondenza tra l'indirizzo e-mail utilizzato per la richiesta del codice e quello utilizzato per l'acquisto del biglietto verranno annullati.

Il sito UEFA, all’indirizzo https://championsleague-access.tickets.uefa.com/ è l’unico canale che consente l’acquisto dei biglietti, attraverso l’utilizzo del codice ricevuto. Se non sei ancora registrato, o se sei registrato con un indirizzo e-mail differente, crea il tuo account utilizzando l’e-mail in cui hai ricevuto le istruzioni su come procedere, che dovrà necessariamente essere utilizzata in fase di acquisto.

I biglietti saranno distribuiti in modalità digitale da Uefa sulla APP Uefa Mobile Tickets a partire da venerdì 23 maggio, in maniera graduale. Non ti allarmare, quindi, se non lo ricevi nel primo giorno utile. Riceverai una notifica via e-mail o sulla app quando il biglietto sarà reso disponibile.

(inter.it)