Fiorentina, per il centrocampo non si molla la pista Asllani: gli aggiornamenti

"Intanto, un’alternativa al 27enne rossonero: che è Morten Frendrup, vecchio-nuovo nome sempre accostabile alla Fiorentina perché da sempre è totale il gradimento sul danese del Genoa, ma valutazione (oltre i venti milioni) e controparte con cui trattare un altro pezzo da novanta dopo Gudmundsson (parentesi: salvo anche qui ribaltoni, l’islandese torna in Liguria) rappresentano gli ostacoli maggiori per arrivare al punto d’arrivo. E allora, tornando in tema di ex Empoli ed escluso a proposito Samuele Ricci che sembra essere fuori dalla portata per le tante società interessate in Italia e anche all’estero, Kristjan Asllani è un altro che invece non da oggi compare a intermittenza nel radar del Viola Park.