"La partita di oggi contro l’Inter non determinerà il futuro di Pioli. Anche se alcuni rumors parlano di un contatto avvenuto con Daniele De Rossi, da sempre legatissimo a Daniele Pradè, contestato primo uomo mercato della Fiorentina. Pioli, forte del super triennale, gode del buon rapporto con la squadra e, ufficialmente, anche con la dirigenza di stanza al Viola Park. Perché Rocco Commisso in Italia non si vede da sette mesi e non si sa quando ci rimetterà piede. Il tecnico tira dritto. Ieri ha constatato solo l’indisponibilità di Sabiri, uscito malconcio domenica, ma recuperabile per il Lecce. E ha fatto imbarcare sul solito treno per Milano 24 giocatori. La sensazione è che nella formazione titolare cambi pochi uomini rispetto alla sfida col Bologna. Una chance in difesa dovrebbe averla Comuzzo al posto di Pablo Marì che non ha riposato neppure a Vienna. In mezzo (se Mandragora gioca sarà la gara numero 100 in viola in A) Ndour potrebbe prendere il posto di Fagioli, ma si gioca qualche carta pure Sohm. Mentre c’è un ballottaggio forte tra Gosens, che non è in gran condizione fisica, e il giovane (2006) rampante Fortini che in queste ultime uscite si è fatto notare, in positivo", si legge su La Gazzetta dello Sport.