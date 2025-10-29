Da Firenze: “Fiorentina con le spalle al muro. E la partita con l’Inter per Pioli è…”

"Detta così, la gara di questa sera parte segnata, ma guai a pensare la Fiorentina come la vittima sacrificale di turno", scrive La Nazione

4 punti, derivati da 4 pareggi, 4 sconfitte e 0 vittorie: è questo il ruolino di marcia della Fiorentina di Stefano Pioli che stasera affronterà l'Inter a San Siro.

"Il calcio a volte scrive dritto su linee storte che la Fiorentina ha cercato di raddrizzare nel pazzo finale della gara contro il Bologna. Pioli si aggrappa anche a questo per sovvertire il cammino di inizio stagione tra i più difficili della storia viola che sfiora il centenario. I numeri, si dice, raccontino tanto, ma non tutto. Ecco, è quel tutto che semmai la Fiorentina deve tirare fuori, a partire dall’orgoglio di una squadra ferita, punzecchiata, per usare un eufemismo, dalla curva e dal resto dello stadio (dimezzato) dopo il quasi tracollo dell’ultimo turno", si legge su La Nazione di Firenze.

"Questo Inter-Fiorentina rischia di mettere definitivamente la squadra viola con le spalle al muro, avvitato su se stesso alla ricerca di sicurezze che al momento restano sospese. Detta così, la gara di questa sera parte segnata, ma guai a pensare la Fiorentina come la vittima sacrificale di turno. La squadra sembra ora prigioniera di sbalzi d’umore all’interno di una partita, capace di scuotersi solo dopo un paio di sberle ricevute – contro il Bologna quasi tre – per iniziare a macinare gioco.

O meglio, a portare il pallone in avanti più con la forza dei nervi che non del ragionamento. Ma il periodo è questo e non si può fare troppo gli schizzinosi. Contano le motivazioni e quella luce in fondo agli occhi che fa la differenza tra chi ha voglia di risalire la china e chi si lascia trascinare da un gorgo senza fondo. O meglio, il fondo (della classifica) è vicino. Questa è storia, il resto è filosofia. A parlare come sempre sarà il campo", aggiunge poi il quotidiano.

E si parla anche del futuro di Stefano Pioli, a rischio esonero: "Fermo restando che partite come quelle con Lecce e Genoa dovranno necessariamente essere vinte (ormai i bonus sono finiti), il jolly è rappresentato dalla partita di questa sera contro l’Inter. Far bene e portare via punti da San Siro darebbe un senso diverso e di continuità anche al punto col Bologna. Ma soprattutto riporterebbe un pizzico di serenità in tutto l’ambiente"