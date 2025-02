Pioggia di insufficienze sulla Gazzetta dello Sport dopo il ko dell’Inter per 3-0 a Firenze: Thuram da 4, ma non è il peggiore

Pioggia di insufficienze sulla Gazzetta dello Sport dopo il ko dell’Inter per 3-0 a Firenze. Non si salva nessuno, il migliore è Barella che prende 5,5.

Sommer, Bisseck, Dumfries, Calhanoglu, Mkhitaryan e Dimarco escono dal campo con un 4,5 in pagella per la rosea. Voto choc per Thuram: da 4.“Trasparente, impalpabile, come forse mai in Italia. Si nota giusto un colpo di testa a fine primo tempo, poi sparisce e non va mai al tiro”, si legge.