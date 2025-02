Forse troppo brutta per essere vera. L'asterisco è scomparso dalla classifica dell'Inter e adesso sono effettivamente tre i punti di distanza dal Napoli di Conte. Nella sera in cui la squadra nerazzurra poteva agganciare in cima alla classifica la formazione azzurra, è arrivata una sconfitta sonora. Clamorosa per certi versi se si pensa a come è maturata, con un'Inter che non sembrava l'Inter. Irriconoscibile anche per Fabrizio Biasin.