L'attaccante islandese, a lungo accostato ai nerazzurri in estate, torna a disposizione per la sfida di San Siro

Buone notizie per Raffaele Palladino: Albert Gudmundsson, assente giovedì sera contro l'Inter a causa di un attacco febbrile, è tornato regolarmente a disposizione e, con ogni probabilità, scenderà in campo a San Siro in quello che avrebbe potuto essere il suo stadio. Così scrive il Corriere dello Sport: "Una Fiorentina uscita ulteriormente rinforzata da un mercato inaspettatamente rivoluzionario, ma che ha portato a Firenze quantità qualità in dosi massicce negli acquisti e allora va da sé immaginarsi l'importanza dell'attaccante di Reykjavik nel nuovo progetto.

Quello che decideva le partite a Genova e quello che le ha decise contro Lazio e Milan, quello che fa svoltare il rendimento della squadra con una giocata, un'invenzione, un'idea che appartiene a chi ha cervello e piedi calcisticamente dotati. Quello che si è visto poco al Franchi e ancor meno lontano dal Franchi, ma che adesso non può più sottrarsi al compito: e a distanza dallo stadio amico avrà l'occasione speciale per riprendersi il centro del palcoscenico e per dare il via veramente alla sua storia in viola.