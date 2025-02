Adesso il giocatore, attualmente infortunato per la frattura del metatarso del piede destro, è pronto a sbarcare in città, mentre per unirsi alla squadra di Inzaghi dovrà attendere il Mondiale per club in programma da metà giugno negli Stati Uniti. Il 21enne nei piani dell'Inter sarà il dopo Frattesi - ma pure un possibile vice Calhanoglu -, destinato a lasciare Milano in estate a fronte di un'offerta intorno ai 40 milioni".

Il piano per Paz

"Per il dopo Mkhitaryan, invece, in casa nerazzurra continuano a corteggiare Nico Paz (e piace sempre Ricci del Torino, nel mirino anche del Milan). Operazione tutt'altro che facile quella per il giovane fantasista argentino per un motivo più di altri: il Como vuole provare a tenerlo, eliminando tutte le clausole in favore del Real Madrid. Gli spagnoli, che hanno ceduto il giocatore l'estate scorsa per 6 milioni, vantano il 50% sulla futura rivendita o hanno la possibilità di ricomprarlo per 12. Il Como pensa di offrire 15 milioni, se non 20, per tenerlo e togliere al Real il controllo. Così facendo, sarebbe difficile poi per l'Inter acquistarlo, considerando anche le parole di Mirwan Suwarso, numero uno del Como".