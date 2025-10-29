FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news rassegna stampa GdS – Inter, Marotta si aspettava transizione faticosa. Chivu aveva bruciato le tappe, ora…

news

GdS – Inter, Marotta si aspettava transizione faticosa. Chivu aveva bruciato le tappe, ora…

Inter Chivu
In estate dopo il cambio di allenatore e il mercato, l'Inter aveva messo in preventivo che non sarebbe stato semplice ripartire
Andrea Della Sala Redattore 

In estate dopo il cambio di allenatore e il mercato, l'Inter aveva messo in preventivo che non sarebbe stato semplice ripartire. Chivu si è inserito subito alla grande, è entrato nella squadra e il lavoro già si vede. Serve, forse, un po' più di equilibrio.

"La speranza di Chivu è che la squadra sappia distrarsi con il passare delle ore proprio ricorrendo all’adrenalina dell’impegno agonistico: è un bivio troppo importante per la classifica, dopo la sconfitta contro il Napoli che intanto ha allungato a +6. Non è il caso di perdere altri punti contro i due grandi ex della serata, Stefano Pioli ed Edin Dzeko, che a loro volta cercano la prima vittoria di un campionato cominciato malissimo. Da sergente accorto, Chivu ha rincuorato i giocatori già allo stadio Maradona, invitandoli a non dimenticare il percorso che li aveva rilanciati in 38 giorni: sette sorrisi consecutivi tra Serie A e Champions League non sono rinforzi psicologici banali. Un episodio sfavorevole non deve innescare un loop di autolesionismo. Eppure le statistiche spaventano l’Inter: soltanto una squadra in mezzo secolo, la Juventus di Allegri nel 2015-16, ha vinto lo scudetto dopo essere stata battuta tre volte nelle prime otto giornate", sottolinea La Gazzetta dello Sport.

Inter Chivu
Getty Images

"In fondo il presidente Marotta si aspettava una transizione faticosa quando si è separato da Simone Inzaghi, che lo scorso anno di questi tempi aveva 2 punti in più in classifica. Nessuno ha infatti imposto a Chivu di riempire subito la bacheca dei trofei. Ma i segnali positivi emersi dalle partite felici, dai vagiti di Amsterdam alla resilienza di Roma, avevano lasciato credere che la squadra avesse ormai assimilato i nuovi concetti strategici, basati sull’aggressività e la verticalità, nonostante la dolorosa assenza di Thuram. Il problema è che l’Inter prende troppi gol (11 in 8 partite: tredicesima difesa del campionato) e non riesce sempre a compensare le amnesie del sistema operativo con il miglior attacco della Serie A. Se capita una giornata storta davanti, come è successo a Napoli con Lautaro più impegnato a litigare con Conte che a segnare, le smagliature difensive che spesso diventano voragini costano cadute rovinose. Almeno negli scontri di alta classifica - dove è più complicato mascherare i difetti - che già dalla scorsa stagione sono stati poco remunerativi: l’Inter ne ha vinti solo 6 su 19, incamerando 24 punti su 57".

Inter Chivu
Getty Images

"Resta la qualità complessiva dell’organico, arricchita in estate da un totem come Akanji e dalla freschezza di Bonny, Pio e Sucic, ad alimentare una sana ambizione: una squadra forte, ancorché imperfetta e anzianotta, è ontologicamente condannata a inseguire il top per soddisfare le aspettative. Non significa pianificare il party della vittoria, significa essere in zona qualora spunti un invito all’ultimo momento. La Fiorentina in questo senso è un test di solidità mentale, prima che tecnico. Serve una risposta alle rinnovate perplessità, che strisciano lentamente ma possono essere spazzate via in novanta minuti: l’aggancio al Milan migliorerebbe di tanto l’umore; ma il vero obiettivo è ottenere 9 punti nelle 3 giornate da qui alla sosta. Così la pace sociale sarebbe garantita", aggiunge Gazzetta.

 

 

Leggi anche
CorSera – Inter, progetto Chivu con qualche crepa. 4 gare per dare risposta al nuovo corso
CdS – Thuram, ormai ci siamo: fissato il rientro in gruppo del francese

© RIPRODUZIONE RISERVATA