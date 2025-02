L'Inter scenderà in campo giovedì sera in casa della Fiorentina per il recupero della gara sospesa per il malore occorso a Bove

Andrea Della Sala Redattore 3 febbraio 2025 (modifica il 3 febbraio 2025 | 11:47)

L'Inter scenderà in campo giovedì sera in casa della Fiorentina per il recupero della gara sospesa per il malore occorso a Bove. La squadra di Palladino è molto attiva sul mercato, ma i nuovi arrivi non potranno essere schierati contro l'Inter.

"Ieri hanno svolto le visite mediche Nicolò Zaniolo e Cher Ndour (che era anche in tribuna per Fiorentina-Genoa) che diventano due nuovi giocatori della Fiorentina, ma che non potranno scendere in campo giovedì nel recupero con l’Inter perché non erano tesserati il primo dicembre quando la gara era stata sospesa per il malore di Edoardo Bove. Stesso regolamento che vale per Folorunsho", spiega La Gazzetta dello Sport.