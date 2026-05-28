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IL BOOM DELL'INTER

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Il ciclo dell’Inter prosegue con un dominio assoluto. Dentro e fuori dal campo. La stagione che si è appena conclusa ha portato in dote un ‘Double’ prezioso con il trionfo in campionato e in Coppa Italia, l’ultima tappa di un percorso che dura ormai da sei anni.

Tre scudetti, due secondi posti e un terzo posto, soprattutto due finali di Champions, con il corollario di tre Coppe Italia e tre Supercoppe italiane. Sono questi i numeri del club nerazzurro, che in campo continua ad essere costantemente ai vertici della classifica del calcio italiano e si è assestata nella zone nobili di quello europeo.

Uno status confermato anche dal punto di vista economico-finanziario con il valore del club che continua a crescere, come testimonia l’undicesima edizione di “Football clubs’ valuation: The European Elite”, lo studio annuale di Football Benchmark sulle valutazioni d’impresa dei club, riportata dalla Gazzetta dello Sport.

“L’Inter non solo balza al comando tra le squadre italiane, ma raggiunge un enterprise value di 2,1 miliardi di euro (esattamente 2.137 milioni), scollinando per la prima volta la soglia dei 2 miliardi e creando un solco tra sé e le altre. Juventus e Milan sono appaiate a 1,8 miliardi (1.837 milioni per i bianconeri, 1.807 per i rossoneri), poi Napoli a 967 milioni, Roma a 730, Atalanta a 638 e Lazio a 519. Sono queste le italiane che rientrano nella classifica europea dei primi 32 club, dominata dal Real Madrid con una valutazione di 7,7 miliardi”.