Nessun rischio verrà preso per Thuram, l'ex Porto fin qui ha deluso. Ecco che col Genoa potrebbe esserci una novità in attacco

Le condizioni di Thuram verranno valutate giorno dopo giorno, ma non è un'ipotesi remota quella che potrebbe vederlo saltare la prossima sfida contro il Genoa. Inzaghi non lo vuole perdere nel momento più importante della stagione. Col Genoa valuta già le alternative.

"Da capire, in caso di forfait di Thuram, su chi sceglierà di puntare Inzaghi sabato contro il Genoa. Dopo il flop di Taremi, non è escluso che possa avere una chance da titolare Correa vicino a Lautaro. Ma è ancora presto, Inzaghi ha tempo per pensarci. E soprattutto, per capire se Thuram tornerà finalmente a correre in modo naturale: è la priorità, il resto arriva di conseguenza. Magari, anche i risultati", scrive La Gazzetta dello Sport.