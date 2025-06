Il centrocampista, nel caso in cui Inzaghi fosse rimasto alla guida dei nerazzurri, avrebbe cambiato aria in estate

Il cambio di allenatore sulla panchina dell'Inter, con l'arrivo di Cristian Chivu al posto di Simone Inzaghi, potrebbe rimescolare un po' le carte in casa nerazzurra. Alcune gerarchie potrebbero cambiare, alcuni giocatori potrebbero trovare più spazio e altri trovarne meno. Per questo motivo uno come Davide Frattesi finirà inevitabilmente sotto i riflettori: il centrocampista aveva manifestato la sua intenzione di cambiare aria e il suo addio era già stato preventivato, ma l'avvicendamento tecnico lo ha spinto a fermarsi e valutare.

Così scrive La Gazzetta dello Sport: "Era un sicuro partente, l'addio era stato di fatto già programmato, anzi, di più, solo rinviato rispetto a gennaio. Non c'era possibilità alcuna che l'accoppiata Frattesi-Inzaghi potesse andare ancora avanti, la discussione alla fine della partita di Monaco col Psg era solo l'ultima dimostrazione del malessere del centrocampista. Che ora vuole fermarsi e capire. Perché all'Inter sta bene, dentro il gruppo sta bene. E, almeno a parole, ha capito che con Chivu si riparte da zero e che può giocarsi le sue possibilità. Insomma, il discorso è nuovamente aperto. Per la gioia del club. L'estate dirà: se le prime (buone) sensazioni saranno confermate, Frattesi non spingerà più per l'addio".