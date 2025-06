Uno dei più delusi dopo la finale di Champions persa col Psg in casa Inter era sicuramente Davide Frattesi . Il centrocampista si aspettava di entrare a gara in corso, ma così non è stato. E ne ha parlato dopo la gara con Inzaghi.

"Dopo un gol impetuoso in quello stesso stadio ai quarti e la rete della leggenda contro il Barcellona in semifinale, Davide Frattesi voleva risentire sotto ai tacchi la sacra erba dell’Allianz Arena, almeno per un po’. Non essere stato considerato neanche per una fetta di finale da Simone Inzaghi ha riaperto vecchie ferite e portato a una rottura plateale: «Perché non mi hai fatto entrare, mister? Me lo meritavo...», avrebbe detto Frattesi al suo allenatore nello spogliatoio senza ricevere risposte ritenute soddisfacenti. Niente scontri plateali, ma una distanza evidente, quella sì", scrive La Gazzetta dello Sport.