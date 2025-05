"Ora la domanda è d’obbligo: che si fa? A gennaio Frattesi è stato corteggiato dalla Roma, la squadra che gli ha dato le prime scarpe per camminare da solo a testa alta. I piani alti nerazzurri hanno fissato subito il prezzo: 45 milioni per i giallorossi, 70 per gli altri club. Tradotto: Frattesi non si tocca, almeno per ora, anche perché Inzaghi ne ha sempre parlato bene. Fin qui – eccezion fatta per la gara saltata con il Lipsia -, è rimasto in panchina tutta la partita solo in sette occasioni. Inzaghi gli ha regalato 1.986 minuti in 47 presenze, lui l’ha ripagato con due assist e sette gol. Alla voce “gare da titolare” c’è scritto 16, così distribuite: nove in Serie A, quattro in Champions e tre in Coppa Italia".