Sommer: “Una magica notte”. Barella e Frattesi in coro: “Ti amiamo”

Almeno quattro parate importanti per l'Inter. Quattro come i gol che i suoi compagni hanno dovuto segnare il Barcellona per conquistare la finale di Champions League. Le mani sapienti di Sommer hanno fatto il resto. Perché hanno fermato la furia della squadra di Flick che sembrava non voler arrendersi all'armata nerazzurra. E il suo contributo è stato così palesemente essenziale che i suoi compagni glielo hanno fatto notare pubblicamente.