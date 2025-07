"Il clima è sempre molto disteso, come mostrato anche dagli scatti pubblicati dal club, tra cui l'abbraccio tra connazionali di Thuram e Bonny, pronti a conoscersi meglio in allenamento ed eventualmente a formare un tandem tutto francese in attacco. Per la prima amichevole bisognerà attendere domenica prossima, quando Lautaro e compagni saranno impegnati nel test in famiglia con l’Under 23 allenata da Vecchi", commenta il quotidiano che poi riporta aggiornamenti su Frattesi.