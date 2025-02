L’altro era Dimarco, che sarà confermato sabato, anche perché a sinistra è rimasto in solitudine. Il problema per Simone si concentra sulle fasce, entrambe funestate di guai. Carlos Augusto resterà in dubbio per Napoli con poche possibilità di farcela, mentre Zalewski ha alzato bandiera bianca per un paio di settimane per un risentimento al soleo della gamba destra. Il mancino azzurro le deve quindi giocare tutte, più o meno come a destra Dumfries, che ieri pensava di respirare un po’ e, invece, è dovuto entrare a freddo dopo 20’. Darmian è uscito per un risentimento ai flessori della coscia destra, sarebbe servito eccome su entrambi i lati", spiega Gazzetta.