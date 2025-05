"Incontenibile Dumfries: due gol e un assist. Uno spettacolo di potenza e personalità. Ma non sfugga la crescita tecnica. Freccia Nera alla Jair: ne ha onorato il ricordo. Yamal è stato una gioia per gli occhi. Ha trasmesso la stessa sensazione che davano Ronaldo e Messi con la stessa maglia. Ma bravi tutti, a cominciare da Inzaghi che, questa volta, è riuscito a intercettare stanchezza e rassegnazione e, con l’aiuto della musichetta di Champions, ha rigenerato la truppa".

"L’Inter chiude con una sola punta (5-4-1), ha tolto gli stremati Thuram e Dumfries, soffre, ma porta a casa un meritatissimo pareggio che non garantisce nulla, ma ha trasfigurato la squadra delle tre sconfitte. Ora l’Inter ha un altro cuore e un altro spirito. Chi ha preso impegni per il 6 maggio, ripulisca l’agenda. Come si fa a perdersi il remake di questo film?".