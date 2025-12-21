FC Inter 1908
Garlando: “Tocca a Chivu far diventare l’Inter cattiva. È ancora un buon compagno di torello ma…”

Il giornalista de La Gazzetta dello Sport si focalizza sull'allenatore responsabile della mancanza di cattiveria della sua squadra
Eva A. Provenzano
Analizzando l'eliminazione della Supercoppa, Luigi Garlando, dalle colonne de La Gazzetta dello Sport ha sottolineato come ci siano nell'Inter pecche di mercato e di gioco che le hanno fatto inanellare una serie di sconfitte. Ma c'è anche l'atteggiamento da cambiare: la squadra nerazzurra si vede bella, si specchia. La squadra nerazzurra ha la colpa di "sentirsi troppo bella, ingiocabile e quindi predestinata alla vittoria. È successo anche col Bologna dopo l’ottimo inizio". 

E il dito viene puntato anche su Chivu: "Qui c’entra l’allenatore. È lui che deve trasmettere quel qualcosa in più che trasforma la superiorità in vittoria: fame, rabbia agonistica, concentrazione feroce. Spiriti focosi come Conte e Mou, ma anche gestori di stelle come Ancelotti e Guardiola, dotati di esperienza carismatica, ci riescono quasi sempre. Anche in modo brusco. Bastoni ha spiegato: «Ciò che siamo è merito di Chivu». Voleva essere un bel complimento. Vale anche nell’accezione negativa. Il giovane tecnico, alla prima vera stagione di Serie A, solo 5 anni più di Modric, che predica il sorriso e fa dormire a casa la notte prima del derby, è ancora un buon compagno di torello, ma deve ancora maturare il distacco e l’autorevolezza per fare diventare cattiva e vincente un’Inter che si accontenta troppo spesso di mostrarsi bella e dominante. Una Milano da bere? Sì, per dimenticare Nkunku e Bonny", scrive il giornalista.

