La Gazzetta dello Sport ha assegnato i voti alle varie partecipanti del Mondiale per Club per la fase a gironi. Giudicata anche l'Inter di Cristian Chivu, da 7 in pagella secondo la Rosea: "Se per due gare, contro Monterrey e Urawa Red Diamonds, l’Inter sembrava intrappolata nell’incubo bavarese, sia con la testa e con le gambe, la battaglia di Seattle ha cambiato il giudizio sulla creatura nascente di Chivu.