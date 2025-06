Tancredi Palmeri, nel suo editoriale per Sportitalia, ha parlato del Mondiale per Club, giunto ora alla fase a eliminazione diretta: "No, non è calcio estivo. È ovvio che il Mondiale per Club non possa avere lo stesso livello di intensità agonistica delle competizioni durante la stagione, ma allo stesso tempo è altrettanto evidente quanto le squadre siano comunque determinate alla conquista".

"Per carità, è assolutamente possibile uscire, ma meglio non si poteva sperare. E vista la situazione, se Paris Saint-Germain e Real Madrid sono i valori assoluti, il Manchester City travolgente contro la Juventus invece è comunque un essere in divenire. Lo è assolutamente anche l'Inter, ma il dovere, tanto negli Ottavi quanto soprattutto eventualmente nei Quarti, è quello di giocarsela. È cresciuto in casa Pio Esposito, che in verità l'occasione l'avrebbe meritata a prescindere da quanto fatto in questo Mondiale, ed è una iniezione davvero di fiducia anche per tutti gli altri, quando le opzioni di attacco sembravano inaridirsi in parallelo con la la defezione e il prossimo addio di Calhanoglu".