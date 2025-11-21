Allegri si sta concentrando con maggiore attenzione alla difesa anche perché l'Inter vanta il miglior attacco del campionato

Matteo Pifferi Redattore 21 novembre 2025 (modifica il 21 novembre 2025 | 09:46)

In casa Milan, Massimiliano Allegri ha quasi tutta la squadra a disposizione - tranne Gimenez - in vista del derby di domenica. Il tecnico si sta concentrando con maggiore attenzione alla difesa anche perché l'Inter vanta il miglior attacco del campionato.

"Il primo nodo toccato a Milanello sono i calci da fermo, uno dei punti di forza dell’Inter e non solo da questo anno. In realtà Allegri ha lavorato da tempo su questo dettaglio, tanto che i rossoneri non hanno incassato nemmeno un gol da corner o punizione in stagione. Contro i nerazzurri, però, servirà un’ulteriore cura dei particolari. Perché l’Inter ha due tiratori d’eccezione - Calhanoglu e Dimarco – e una batteria di saltatori da far paura: da Thuram a Bastoni, passando per Lautaro (a dispetto dei centimetri), Carlos Augusto e, se giocherà titolare, Bisseck.

Il Milan su corner e piazzati laterali difende con un metodo misto uomo-zona. Che significa? Max utilizza alcuni giocatori per presidiare delle aree e altri per curare da vicino gli uomini più pericolosi della squadra avversaria. Un esempio: nel derby, Thuram, Bastoni e Bisseck avranno con ogni probabilità un marcatore dedicato (Pavlovic, Gabbia, Tomori e Rabiot i maggiori indiziati), mentre Lautaro – che attacca ferocemente il primo palo – è più facilmente “prendibile” presidiando con uno o due baluardi la zona in cui il capitano dell’Inter può trovare la deviazione vincente, come fatto proprio in un derby (1-0 nel ritorno della Serie A 2022-23)", si legge sulla Rosea.

Da sottolineare anche come l'Inter sia prima per gol segnati di testa (5) e non tutti sono arrivati da calci piazzati. Il Milan, tra l'altro, ha subito gol di testa anche su azione, come capitato proprio nell'ultimo turno di campionato contro il Parma nel gol del 2-2 di Delprato. "Impedire all’Inter di crossare sarà praticamente impossibile, ma limitare i rifornimenti è una necessità per Allegri. Così, il tecnico livornese sta ancora ragionando su una mossa: a sinistra meglio Bartesaghi o Estupinan? L’azzurrino è tornato ieri dopo aver giocato due partite con l’Under 21, mentre l’ecuadoregno è rimasto a Milanello per recuperare appieno la forma, dopo il rientro un po’ così all’ultima prima della sosta col Parma. Bartesaghi ha attenzione, centimetri e buon cross; Estupinan esperienza, velocità e palleggio. Contro Dumfries, il primo sarebbe stato largamente favorito nel ballottaggio, se non altro per reggere l’urto a livello fisico, ma senza l’olandese Max potrebbe scegliere l’ex Brighton", commenta la Gazzetta.