Eva A. Provenzano Caporedattore 20 novembre - 19:00

C'è chi mette a confronto Calhanoglu e Modric. Chi invece ha messo a confronto due leader: Lautaro Martinez per l'Inter e Rafael Leao nel Milan. Il quotidiano La Repubblica così fa la sua analsi in vista del derby di Milano. Ventuno per entrambi: l'argentino ne ha vinti 11 e ha segnato finora 9 gol, Leao ne ha vinti 6 e ha segnato finora 3 reti nella gara tra le due formazioni milanesi.

L'argentino è tornato prima alla Pinetina rispetto a quanto accade solitamente quando parte per rispondere alla chiamata della Nazionale argentina. È andato con la squadra di Scaloni fino in Angola, ha segnato, fatto segnare, ed è poi tornato dall'Inter. Prima di partire aveva segnato in Champions e pure contro la Lazio nella gara che ha riportato la squadra di Chivu in testa alla classifica. Punta a superare nella classifica dei migliori marcatori della storia dell'Inter Sandro Mazzola. Il gol contro la Lazio era il 161esimo ed è per questo che già nella prossima sfida potrebbe raggiungere diventare quarto. Sul podio prima di lui ci sono Boninsegna (171 gol totali in maglia nerazzurra), Altobelli (209) e Meazza (284). Con lui, nella gara contro i rossoneri, ci dovrebbe essere Thuram ma non è ancora escluso l'impiego dal primo minuto di Bonny.

Il rossonero — "Chi è sempre chiamato a dimostrare qualcosa è Leao. Un tempo era schivo, oggi vuole sentirsi il volto del Diavolo. Soprattutto nel derby. L'ultimo suo gol all'Inter risale al 16 settembre 2023, ma è il promemoria di un'umiliante 5-1 nerazzurro. Era il Milan di Pioli, impelagato in una striscia negativa contro i cugini che lo scorso anno è stata interrotta. Oggi la musica è diversa. Il Milan è terzo in classifica e imbattuto dal debutto con la Cremonese del 23 agosto. Domenica farà il centravanti accanto a Pulisic: per loro, coppia d'attacco designata a inizio stagione, sarà la prima volta insieme da titolari in campionato".

"Il nuovo Leao è al centro del progetto, coccolato e seguito passo dopo passo da Allegri, che apprezza la sua meticolosità verso alimentazione e recupero fisico. Rafa sta bene a Milano ed è pronto a riprendere i dialoghi per il rinnovo. A gennaio lo vorrebbe il Galatasaray. Ma il padre-agente fa sapere che non intende muoversi: la sua priorità è diventare il volto del Diavolo. Già da domenica", conclude il quotidiano.

