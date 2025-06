Prima del match tra Inter e Urawa Red Diamonds, Beppe Marotta ha parlato anche di mercato e, nello specifico, di Bonny. Il presidente e AD nerazzurro ha confermato l'interesse del club per il centravanti del Parma anche se la trattativa non è ancora chiusa.

E proprio La Gazzetta di Parma conferma la notizia di mercato di ieri, ossia del tentativo del Napoli di inserirsi nella trattativa per tentare di beffare l'Inter: "Per Bonny, invece, l'Inter si sarebbe avvicinata ai 25 milioni richiesti dal club crociato. «Bonny é nel nostro taccuino: bisogna anche vedere la volontà del Parma quale possa essere. Ma non nascondo che è un giocatore che interessa» così il presidente dell'Inter Beppe Marotta, poco prima della sfida contro l'Urawa Red. Nelle ultime ore, tuttavia, per Bonny si sarebbe fatto avanti anche il Napoli".