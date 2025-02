L'Inter soffre, non brilla, ma batte il Genoa 1-0 e per una notte si riporta in testa alla classifica, in attesa della risposta del Napoli. La Gazzetta dello Sport analizza così il successo dei nerazzurri: "Sorpasso per una notte, ma che fatica. Inter 57, Napoli 56, prima volta in solitario dalla terza giornata. Sorpasso e Lautaro sono le note veramente memorabili di questo 1-0, oltre al ringiovanito e insuperabile Acerbi. Il resto non può esaltare Inzaghi. Tre punti voluti, strappati con l'orgoglio".