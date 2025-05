Nelle pagelle della Gazzetta dello Sport su Barcellona-Inter, il migliore in campo non poteva che essere Denzel Dumfries

Nelle pagelle della Gazzetta dello Sport su Barcellona-Inter, il migliore in campo non poteva che essere Denzel Dumfries. L'olandese è stato protagonista assoluto con 2 gol e un assist, voto 8,5 per lui: "Leggi Yamal: mezzovoto in meno perché è l’andata. Praterie davanti, le trova subito e vola via: un assist a Thuram, poi la sforbiciata che qui, stadio olimpico, ci sta benissimo, infine il colpo di testa. Gara totale".