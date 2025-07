Manca sempre meno al raduno dell'Inter per cominciare la preparazione in vista della prossima stagione. L'appuntamento è fissato per il 26 luglio, ma gli infortunati che hanno lasciato il ritiro USA del Mondiale per Club arriveranno prima. Spiega La Gazzetta dello Sport: "Il mini gruppo tornato in patria prima dell’eliminazione subita dai brasiliani del Fluminense, inizierà la preparazione ad Appiano con tre giorni di anticipo rispetto al resto della compagnia.

Mercoledì sono, infatti, attesi nel centro sportivo nerazzurro i primi big chiamati alla ripartenza con Cristian Chivu: saranno le prime sgambate del 2025-26 per Hakan Calhanoglu, Piotr Zielinski, Yann Bisseck e Benjamin Pavard. Tra i nerazzurri rientrati in anticipo ci sarebbe anche Davide Frattesi, ma per lui la forchetta è più ampia vista l’operazione per un’ernia inguinale che gli ha rovinato un pezzo di meritate ferie. Nuova era Se sabato 26 è il giorno segnato in rosso in calendario per il ritiro vero e proprio, mercoledì 23 inizierà per il quartetto con il controllo medico dopo i rispettivi infortuni.