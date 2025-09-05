L'ora di Manuel Akanji scoccherà molto presto. Dal rientro dalla sosta, contro la Juventus, Cristian Chivu ha già deciso che sarà il momento di impiegarlo. Lo conferma la Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina:

"E’ logico che per impostare un calcio aggressivo occorra la predisposizione naturale dei singoli. Anche per questo è stato ingaggiato Manuel Akanji, un difensore che non avrebbe probabilmente commesso l’errore concettuale di Bisseck contro l’udinese Atta.

Invece di arretrare avrebbe sfidato il diretto rivale a duello, rallentandone l’avanzata con eventuali supporti pronti a sostenerne il coraggio. Chivu lo piazzerà subito sul centrodestra, nel tentativo di limitare l’inventiva di Yildiz e di minimizzare le amnesie di Dumfries (ieri a segno, anche con l’Olanda). Al tempo stesso chiederà ai centrocampisti di soffocare le fonti di gioco della Juve. Ci penseranno Barella e, se sarà confermato, Sucic, che contro il Torino aveva giganteggiato".