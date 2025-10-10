"Nel frattempo, Chivu insisterà sulle ormai famose rotazioni, strategiche sia per evitare sovraccarichi sui muscoli sia per pungolare gli ego dei suoi: la competizione interna aiuta, anche quando qualcuno come Dumfries ti manda a quel paese. Il tecnico romeno, però, ha avuto conferme sulla bontà del metodo già notando i volti ben più scavati di Lautaro e Dimarco. Del resto, non c’è rivoluzione senza fatica, lo dice la storia".