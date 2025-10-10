Tutto concorre nell'ottica di aumentare il livello delle prestazioni. In casa Inter si lavora tanto sull'aspetto fisico, senza però tralasciare quello mentale, che spesso porta a fare la differenza in allenamento e in partita. Per questo Chivu rimane molto attento sulle mosse da fare per tenere sempre tutti sulla corda. Si legge sulla Gazzetta dello Sport di oggi:
Il focus sulla strategia del nuovo allenatore nerazzurro per stimolare di continuo tutti i suoi calciatori
"Nel frattempo, Chivu insisterà sulle ormai famose rotazioni, strategiche sia per evitare sovraccarichi sui muscoli sia per pungolare gli ego dei suoi: la competizione interna aiuta, anche quando qualcuno come Dumfries ti manda a quel paese. Il tecnico romeno, però, ha avuto conferme sulla bontà del metodo già notando i volti ben più scavati di Lautaro e Dimarco. Del resto, non c’è rivoluzione senza fatica, lo dice la storia".
