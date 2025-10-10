FC Inter 1908
Inter-Atletico antipasto Champions: Simeone con Koke e Griezmann, Chivu…

Nell’amichevole in Libia riflettori puntati su Diouf e Luis Henrique: Chivu con tanti giovani, dall’altra parte Koke e Griezmann
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice 

La sfida di oggi tra Inter e Atletico madrid, in programma all’International Stadium di Bengasi e in programma alle 18, assegna la Coppa della Ricostruzione. Un trofeo voluto dal Fondo per lo Sviluppo e la Ricostruzione della Libia per rilanciare il Paese segnato da anni di conflitti interni.

Come riferisce il Corriere dello Sport, il programma dell’Inter prevede la partenza da Malpensa in mattinata e rientro in serata. A disposizione di Chivu ci sono dieci giocatori della prima squadra non impegnati con le nazionali (2 portieri e 8 di movimento), oltre ad alcuni calciatori dell’Under 23 e della Primavera, tra cui figurano Spinaccè, Zarate, Avitabile e Cinquegrano, per un totale di 20 convocati.

Assenti Sommer e Thuram, rispettivamente per uno stato influenzale e per l’infortunio alla coscia sinistra.

L’amichevole anticipa la sfida di Champions tra le due squadre in programma a Madrid il 26 novembre e servirà a dare spazio a chi ne ha avuto meno, come Diouf e Luis Henrique. Tra i protagonisti atesi Acerbi, Mkhitaryan e Bisseck, mentre in attacco l’unico della prima squadra disponibile è Bonny.

Il quotidiano spiega che l’Atletico di Simeone sarà privo di 11 nazionali e sarà guidato dai veterani Koke e Griezmann.

