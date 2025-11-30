"Ma allora Chivu di cosa sarebbe davvero responsabile? I suoi allievi sono stati battuti a Madrid da un calcio d’angolo al 93’ dopo aver colpito una traversa e sprecato diverse occasioni da gol. E nel derby, atto precedente, il Milan ha vinto con un contropiede e con i miracoli di Maignan. Per quanto si è visto finora, anche un avvocato d’ufficio sosterrebbe l’allenatore senza difficoltà con un’arringa comoda. Lo stesso Gilardino si è portato avanti con il lavoro: «Chi parla di Inter in crisi vede troppi film di fantascienza». Ma proprio per questo Pisa è un passaggio fondamentale del percorso. Se è vero che l’Inter soffre le grandi partite ma riesce a controllare tutte le altre (Udinese esclusa), nella vecchia Arena che i turisti scrutano dai tornanti della Torre non potrebbe risultare accettabile un segno diverso dal 2".