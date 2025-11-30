La Gazzetta dello Sport in edicola stamattina si sofferma sull'impegno di questo pomeriggio dell'Inter. Qui il focus sull'impegno della squadra nerazzurra in quel di Pisa:
GdS – Inter, giudizio universale davanti alla torre pendente: non è pensabile che…
Il focus sui nerazzurri di Cristian Chivu impegnati nel pomeriggio in quel di Pisa
"Il giudizio pende, davanti alla torre pendente: niente di definitivo ma il dibattimento di Pisa produrrà una sentenza preliminare sulla gestione Chivu. Non è pensabile che l’Inter stecchi per la terza volta in otto giorni senza andare incontro a un piccolo processo, nel quale il “giudice” Alberto Gilardino punta a far valere la propria severità che resiste da sei giornate. Però può bastare una bella esibizione per rimediare l’assoluzione piena: in fondo fino alla sosta tutti elogiavamo la squadra, prima in classifica sia in campionato che in Champions, capace di infilare 11 vittorie su 12".
