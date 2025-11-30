"Il giudizio pende, davanti alla torre pendente: niente di definitivo ma il dibattimento di Pisa produrrà una sentenza preliminare sulla gestione Chivu. Non è pensabile che l’Inter stecchi per la terza volta in otto giorni senza andare incontro a un piccolo processo, nel quale il “giudice” Alberto Gilardino punta a far valere la propria severità che resiste da sei giornate. Però può bastare una bella esibizione per rimediare l’assoluzione piena: in fondo fino alla sosta tutti elogiavamo la squadra, prima in classifica sia in campionato che in Champions, capace di infilare 11 vittorie su 12".