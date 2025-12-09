Il confronto tra l'aria che si respira in casa nerazzurra e in quella dei reds a poche ore dalla sfida del Meazza

Daniele Vitiello Redattore/inviato 9 dicembre 2025 (modifica il 9 dicembre 2025 | 17:32)

Inter e Liverpool hanno vissuto su binari molto diversi nell'ultimo anno. Ancor di più negli ultimi sei mesi. Per aspettative, strategie, umore. E arrivano alla sfida di stasera con un'inerzia difficilmente pronosticabile alla vigilia. Si legge sul Corriere dello Sport:

"Un anno fa, il Liverpool volava in Premier e in Champions. L’Inter non volava, ma era comunque lassù, sia in Serie A sia in Europa. A fine stagione, i Reds hanno trionfato in casa. Al di fuori dei propri confini, invece, la loro corsa si è interrotta presto, già agli ottavi: contro quel Psg che poi ha sollevato la Coppa, stroncando la squadra nerazzurra in finale con 5 gol. Quella è stata l’ultima enorme delusione di un'annata incredibile per Lautaro e soci, che, dopo aver accarezzato e visto da vicini tutti i trofei, sono rimasti senza nulla in mano.

Non era scontato né facile riprendersi. Ma, con Chivu in panchina, al posto di Inzaghi, e una rosa che è ancora per larga parte quella dell’anno passato, l’Inter continua a restare in alto su ogni fronte, senza abbassare l’asticella delle ambizioni. Il Liverpool, invece, ha provato ad andare all-in, con un mercato da 500 milioni di euro, ma ha finito per incartarsi sia in Premier, dove arranca addirittura al 7° posto a -10 dall’Arsenal capolista, sia in Champions, con 2 sconfitta in 5 gare, per di più contro Galatasaray e Psv".