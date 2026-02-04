Cristian Chivu si aspettava almeno un rinforzo dal mercato di gennaio. Così non è stato, l'Inter è rimasta com'era. Non per questo però si è perso d'animo. Anzi. Ora sta raccogliendo frutti importanti di un lavoro minuzioso cominciato la scorsa estate. Ne parla anche la Gazzetta dello Sport:
GdS – Inter non ha allungato la rosa, ma Chivu l'ha allargata: il suo segreto…
GdS – Inter non ha allungato la rosa, ma Chivu l’ha allargata: il suo segreto…
Il focus sui meriti dell'allenatore nerazzurro nel crearsi in casa tutte le alternative che il mercato non gli ha dato
"L’Inter dopo il mercato di gennaio non ha allungato la rosa, ma nel corso della stagione Cristian Chivu è riuscito ad «allargarla». Il segreto sta nel suo metodo e in quei principi che l’allenatore non abbandona mai, in nessuna competizione: dalla necessità di far sentire tutti importanti e coinvolti alla capacità di tirare fuori da determinati elementi una fondamentale duttilità".
