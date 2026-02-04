FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news rassegna stampa GdS – Inter non ha allungato la rosa, ma Chivu l’ha allargata: il suo segreto…

news

GdS – Inter non ha allungato la rosa, ma Chivu l’ha allargata: il suo segreto…

Inter Chivu
Il focus sui meriti dell'allenatore nerazzurro nel crearsi in casa tutte le alternative che il mercato non gli ha dato
Daniele Vitiello
Daniele Vitiello Redattore/inviato 

Cristian Chivu si aspettava almeno un rinforzo dal mercato di gennaio. Così non è stato, l'Inter è rimasta com'era. Non per questo però si è perso d'animo. Anzi. Ora sta raccogliendo frutti importanti di un lavoro minuzioso cominciato la scorsa estate. Ne parla anche la Gazzetta dello Sport:

Inter Lautaro
CREMONA, ITALY - FEBRUARY 01: in action during the Serie A match between US Cremonese and FC Internazionale at Stadio Giovanni Zini on February 01, 2026 in Cremona, Italy. (Photo by Mattia Pistoia - Inter/Inter via Getty Images)

"L’Inter dopo il mercato di gennaio non ha allungato la rosa, ma nel corso della stagione Cristian Chivu è riuscito ad «allargarla». Il segreto sta nel suo metodo e in quei principi che l’allenatore non abbandona mai, in nessuna competizione: dalla necessità di far sentire tutti importanti e coinvolti alla capacità di tirare fuori da determinati elementi una fondamentale duttilità".

Leggi anche
Inter, Coppa Italia terreno per rotazioni: Chivu stravolge così la formazione
CorSera – Cremonese-Inter, il Giudice si esprimerà domani. Critiche le condizioni del tifoso

© RIPRODUZIONE RISERVATA