Cristian Chivu si aspettava almeno un rinforzo dal mercato di gennaio. Così non è stato, l'Inter è rimasta com'era. Non per questo però si è perso d'animo. Anzi. Ora sta raccogliendo frutti importanti di un lavoro minuzioso cominciato la scorsa estate. Ne parla anche la Gazzetta dello Sport:

"L’Inter dopo il mercato di gennaio non ha allungato la rosa, ma nel corso della stagione Cristian Chivu è riuscito ad «allargarla». Il segreto sta nel suo metodo e in quei principi che l’allenatore non abbandona mai, in nessuna competizione: dalla necessità di far sentire tutti importanti e coinvolti alla capacità di tirare fuori da determinati elementi una fondamentale duttilità".