FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news rassegna stampa GdS – Inter, qualcosa di diverso ma limitato. Poi c’è la questione dei nuovi: ecco cosa serve

news

GdS – Inter, qualcosa di diverso ma limitato. Poi c’è la questione dei nuovi: ecco cosa serve

GdS – Inter, qualcosa di diverso ma limitato. Poi c’è la questione dei nuovi: ecco cosa serve - immagine 1
L'Inter sta viaggiando bene sia in campionato che in Champions, ma alterna momenti ottimi ad amnesie preoccupanti
Andrea Della Sala Redattore 

L'Inter sta viaggiando bene sia in campionato che in Champions, ma alterna momenti ottimi ad amnesie preoccupanti:

GdS – Inter, qualcosa di diverso ma limitato. Poi c’è la questione dei nuovi: ecco cosa serve- immagine 2
Getty Images

"L’Inter rimane in bilico tra passato e futuro. Si vede qualcosa di nuovo, ma in quantità limitata, e in certi momenti la squadra si rifugia nelle tracce di gioco sopravvissute a Simone Inzaghi. È successo domenica a Pisa, nel primo tempo, quando la squadra ha ruminato un possesso palla lento e prevedibile, come nelle peggiori giornate della precedente gestione. Cristian Chivu ha portato con sé una ventata di aggressività, ma l’impressione è che l’Inter continui a reggersi su un compromesso tra quel che è stato e quel che dovrebbe essere", spiega La Gazzetta dello Sport.

GdS – Inter, qualcosa di diverso ma limitato. Poi c’è la questione dei nuovi: ecco cosa serve- immagine 3

"E poi c’è la contraddittoria questione dei nuovi. Pio Esposito e Bonny hanno risolto il problema del deserto alle spalle di Lautaro e Thuram. Sucic, Diouf e Luis Henrique non hanno ancora offerto il meglio. Sucic ha lasciato intravvedere un potenziale enorme, ma sembra frenato dalle mansioni tattiche. Diouf è in crescita, a Pisa ha mostrato personalità e presenza scenica. Presentato come l’esterno abile nel saltare l’uomo, la figura di giocatore che all’Inter manca da anni, Luis Henrique è stato più saltato che altro. Il limite dell’Inter è sempre lo stesso, la carenza di imprevedibilità. Servirebbe un giocatore non allineato in senso buono, un atipico come Neres nel Napoli. Nonostante una transizione difficile da un allenatore a un altro, l’Inter è seconda in campionato e nelle prime otto di Champions. È la squadra vice-campione d’Italia e vice-campione d’Europa. E qui sta il nocciolo: meglio una volta campione che due volte vice. Traduzione: a un certo punto sarà bene scegliere con cura un obiettivo e centrarlo", scrive il quotidiano.

Leggi anche
Inter, tocca a Martinez: in Coppa Italia torna lo spagnolo. L’indagine...
Inter, dopo Pisa un messaggio chiarissimo. Conversazioni alla Pinetina: “Piano per la...

© RIPRODUZIONE RISERVATA