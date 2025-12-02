"Domani Chivu dovrebbe misurare l’equilibrio psicofisico di Martinez, il vice di Sommer a cui dare una chance in un momento delicato. Non è semplice convivere con il pensiero della vittima 81enne, investita inavvertitamente lungo la strada per Appiano il 28 ottobre. Lo spagnolo è un tipo silenzioso per carattere e si è concentrato sulla sua professione, aspettando proprio questo momento. Il tutto, mentre parallelamente procede l’indagine per omicidio stradale che pende sulla sua testa. Al momento, sono in corso due consulenze tecniche richieste dalla pm di Como, Giulia Ometto", spiega La Gazzetta dello Sport.

"Da un lato prosegue il lavoro per l’autopsia, che avrebbe comunque già confermato come la morte dell’uomo non sia stata causata da un malore precedente, ma dall’impatto stesso con l’auto dello spagnolo. Dall’altra parte la perizia cinematica che studia le tracce sul terreno e sui due veicoli coinvolti, il Suv e il quadriciclo elettrico della vittima. Quest’ultimo esame dovrà ricostruire definitivamente la dinamica dell’incidente e, soprattutto, stabilire la velocità di Martinez in una strada in cui il limite è 90 all’ora. In ogni caso, ci sono almeno due testimoni che hanno già confermato come il mezzo dell’anziano sbandasse, invadendo la corsia di marcia. I consulenti della procura si sono presi 90 giorni, comunque prorogabili: servirà ancora tempo, mentre è stata impugnata la multa per guida distratta notificata sul momento allo spagnolo", aggiunge il quotidiano.