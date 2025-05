Con la testa inevitabilmente proiettata alla sfida di martedì sera contro il Barcellona, l'Inter batte di misura il Verona grazie a un calcio di rigore trasformato da Asllani. La sensazione principale, tuttavia, è quella del rimpianto pensando allo scudetto, sempre più diretto verso Napoli. Così scrive La Gazzetta dello Sport: "Più avanti, avrà tempo per riflettere su questo scudetto in viaggio verso Napoli. Vero che essere rimasti in corsa su tre fronti fino ad aprile ha richiesto un dispendio d'energie fisiologico, ma troppi sono stati i punti persi per strada, troppo ampia la forbice con la stagione scorsa: 15 punti in meno, 9 reti segnate in meno, 14 subite in più. Non c'entra solo la stanchezza. La partita persa con la Juve e la rimonta dal 4 a 2 subita nella seconda sfida, il solo punto su 6 strappato al Milan, i tanti sperperati contro le piccole…