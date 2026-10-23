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Alessandro Bastoni stava portando avanti una prestazione più che sufficiente e in un ruolo non propriamente suo in Inter-Shakhtar Donetsk. Poi il buio, con una nuova ingenuità che ha macchiato la serata del difensore. Ma per fortuna non ha compromesso il risultato, come sottolinea la Gazzetta dello Sport di oggi. La rosea trova poche analogie con quanto accaduto a Zenica mesi fa:

Getty Images

"L’1-0 di Carlos Augusto ha anestetizzato quell’errore di Bastoni che a molti ha ricordato l’espulsione — in quel caso però diretta — nel ritorno del playoff contro la Bosnia che ha negato la Coppa del Mondo all’Italia per la terza volta consecutiva.

Una ferita azzurra ancora aperta, apertissima, che Bastoni ha provato a rimarginare con i recenti gol in Nations League prima contro la Turchia e poi contro la Francia. Ma tornando alle analogie con Zenica, anche lì il difensore lasciò in dieci i compagni in una sfida in cui la sua squadra era obbligata a vincere. Certo, martedì scorso non c’era in palio un Mondiale, non era una finale, ma dopo le due sconfitte con Real Madrid e Bruges l’Inter non poteva permettersi altri passi falsi in Europa".