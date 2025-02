"Se venisse confermata la strada del patteggiamento prima del deferimento, previsto in ogni indagine della Procura Figc, la sanzione da Codice di Giustizia Sportiva sarebbe dimezzata. Senza aggravanti (e in questo caso non sembrano essercene) per una bestemmia c’è una giornata di stop, dimezzandola si arriva alla multa", spiega La Gazzetta dello Sport.