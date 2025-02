1 di 2

IL FUORIGIOCO DI DE VRIJ

La rete di Arnautovic in Inter-Lazio sta facendo discutere non poco per la posizione di De Vrij al momento del tiro. Per molti presunti esperti è fuorigioco, ma non per l’AIA perché secondo le nuove direttive la posizione del difensore olandese non è punibile.

Non c’è interferenza di De Vrj su nessun giocatore avversario e comunque l'olandese è lontano dal portiere. Il portiere vede partire il tiro e lo segue, De Vrij non occulta la linea di visione. La conclusione di Arnautovic parte da lunga distanza.

Questi sono i parametri valutativi ed è questa la posizione di Rocchi e l’Aia sul fatto di specie che ha scatenato le solite stucchevoli polemiche.

La cosa sorprendente è un’altra: un conto se un certo tipo di controversie vengono fatte e strumentalizzate da tifosi, un altro se vengono alimentate da chi, in teoria dovrebbe dare spiegazioni e non fomentare odio social.

Mi spiego: anche io rivedendo le immagini inizialmente ho avuto il dubbio che fosse in fuorigioco attivo De Vrij e per scrupolo ho chiesto lumi a chi di dovere. Se l’ho fatto io, perché altri nella mia posizione non hanno fatto la medesima cosa? Dirò di più: per me sono regole cervellotiche, penso sempre che tutto stia diventando maledettamente complicato quando in realtà si dovrebbe cercare di semplificare.

De Vrij è oltre i difensori sulla traiettoria tra pallone e portiere? Si, questo come tutti i casi assimilabili dovrebbero essere sempre fuorigioco. Fine. Non deve essere presa in considerazione distanza, tipologia di tiro, nulla.

Altro conto se ad esempio il giocatore in fuorigioco è laterale e non ostruisce alcunchè al portiere. Di sicuro ci sarebbero molte meno polemiche.

Il problema è che spesso ho la sensazione che si vadano a cercare polemiche anche dove non ci sono. Addirittura c’è chi sta cercando di sollevare polveroni anche su Thuram che è andato a festeggiare il gol con i compagni. Spoiler, non rischia squalifica mi spiace. Ma cosa c’è di più bello di vedere un giocatore che va a festeggiare un gol incredibile di un compagno che è sempre stato abbondantemente criticato? Ma davvero andiamo a cercare il pelo nell’uovo per trovare sempre un’ accezione negativa purchè se ne parli male?

La gioia, i festeggiamenti, il pianto, la sofferenza e la delusione, viviamo per queste emozioni, si vive sull’onda delle emozioni che il calcio ci regala. Possibile non guardare positivamente un giocatore che pur non essendo convocato vuole andare a festeggiare un eurogol di un compagno? Possibile andare a chiederne la sanzione per soddisfare una personale frustrazione?