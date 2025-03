"Il Napoli può continuare a sognare, perché giocherà di meno e avrà un calendario più morbido. L’Inter sprecherà energie in due coppe, contro Bayern e Milan, ma è anche vero che le vittorie cancellano la fatica, come dimostrò l’Inter del Triplete. Le coppe logorano chi non le fa. Gente come Lautaro (7° gol all’Atalanta), il migliore; Thuram, gran primo tempo; Calhanoglu (assist dalla bandierina); Barella (assist al Toro); Acerbi, invalicabile, sono pronti a giocarsi tutto. Vantaggio firmato da Carlos Augusto, vicino all’Atalanta due estati fa, a riprova che l’Inter non finisce con i titolari".