"A denti stretti, di tenacia, fatica, costanza e disperato assalto finale, con il volto sbarbato del nuovo corso che guarda al futuro, che è quello di Pio Esposito là dove una volta c’erano i Taremi e gli Arnautovic, l’Inter lancia la sua fuga, e vola a +6 sul Napoli. Che faticaccia questo corsa scudetto. Dopo l’incrocio di San Siro, la sfida tra le due elette ricomincia a distanza, ma il big match ha drenato energie, finito per risucchiare forze fisiche e mentali. Il Napoli è recidivo: ancora una volta, mostra di patire di più il susseguirsi degli impegni, e un po’ è una normale sofferenza per una rosa già limitata dagli infortuni, un po’ è forse la difficoltà di reggere psicologicamente le tensioni (endogene, vedi le esplosioni del suo allenatore Conte, ed esogene). Non a caso Cristian Chivu ha tentato di giocarsi la carta del riposo pre partita, abitudine mai vista a queste latitudini, e che però non basta a mandare in campo un’Inter tonica e convincente. Sofferenza estrema anche a Milano, ci vuole l’assalto finale con dentro tutti gli attaccanti alla maniera di Mourinho, e il primo gol in casa in A del predestinato Pio (importante, importantissimo) per strappare una vittoria sudata, sudatissima con un Lecce senza mezza squadra titolare. Vittoria arrivata dopo che Sommer ci aveva messo la mano per salvare il risultato, perché l’Inter un paio di distrazioni a partita le concede", commenta La Gazzetta dello Sport.