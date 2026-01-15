Grande gioia per l'Inter che ha faticato con un Lecce ordinato e al gol di Esposito ha esultato per una vittoria molto importante. Anche Chivu , ormai protagonista di esultanze energiche, si è lasciato andare insieme al resto del gruppo.

"Nel mischione, al gol di Pio, c’era anche lui. E’ schizzato dalla panchina e in una frazione di secondo Cristian Chivu si è quasi teletrasportato sotto la curva Nord insieme al suo vice Kolarov. Ha festeggiato col suo gruppo e con il suo Esposito che, entrando dalla panchina, gli ha risolto il rebus Lecce. Poi ha rifatto il percorso al contrario, si è concesso un’altra esultanza (da solo) verso i tifosi e alla fine, rientrato nella sua area tecnica, si è trasformato un’altra volta. E’ ritornato lucido, ha guardato i suoi riprendere le posizioni e ha indicato la testa e fatto un gesto per dire “calma”. Ma che gioia quella rete del suo ragazzone col 94 sulle spalle", scrive La Gazzetta dello Sport.